Названы самые популярные у туристов страны для поездок весной

Перечислены самые востребованные у самостоятельных туристов страны для путешествий весной.

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Как пишет РИА Новости, лидером весеннего рейтинга стала Турция: туда в период с марта по май хотят отправиться 17 процентов российских путешественников. Это одно из самых бюджетных теплых направлений, где купальный сезон можно начать уже в середине апреля.

Грузия, доля которой составила 12 процентов, на втором месте списка. Замыкает тройку лидеров Таиланд, который выбрали 11 процентов пользователей.

В пятерку вошли также ОАЭ с долей в восемь процентов и Армения, куда планируют отправиться шесть процентов туристов.

В десятке самых популярных стран для весенних визитов – Китай и Казахстан. Замыкают список европейские направления – Италия, Великобритания и Франция.