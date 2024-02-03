Ученым, инженерам и чиновникам могут ограничить выезд из России

«Считаю, что людям, которые являются носителями госсекретов, в сложившихся условиях должен быть закрыт выезд из России на определенный срок даже после увольнения или выхода на пенсию. Такое правило действует, например, при увольнении сотрудника российских спецслужб — в звании от лейтенанта до генерала. У них отбирается загранпаспорт, пересечь границу, во всяком случае, легально они не могут. Считаю, что нам надо определить категории граждан, которым выезд за рубеж должен быть строго ограничен», - заявил Владимир Джабаров.