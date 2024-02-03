Ученым, инженерам и чиновникам могут ограничить выезд из России
В Совфеде предложили не выпускать из страны носителей гостайны и другой ценной информации. Новый запрет может коснуться специалистов, работавших над важными проектами. Такую идею озвучил сенатор Владимир Джабаров, комментируя задержание в Лондоне экс-губернатора Севастополя, сообщает DEITA.RU.
Сенатор назвал ситуацию с задержанием Овсянникова позором. По мнению Джабарова, нельзя было допустить, чтобы бывший российский чиновник, имевший доступ к государственным секретам, обосновался во враждебной стране после своей отставки.
Таким людям следует ограничить выезд за границу, чтобы они не попали в лапы западным спецслужбам, добавил он.
«Считаю, что людям, которые являются носителями госсекретов, в сложившихся условиях должен быть закрыт выезд из России на определенный срок даже после увольнения или выхода на пенсию. Такое правило действует, например, при увольнении сотрудника российских спецслужб — в звании от лейтенанта до генерала. У них отбирается загранпаспорт, пересечь границу, во всяком случае, легально они не могут. Считаю, что нам надо определить категории граждан, которым выезд за рубеж должен быть строго ограничен», - заявил Владимир Джабаров.
По словам сенатора, на Западе буквально охотятся на нашими «бизнесменами и чиновниками и членами их семей», а также контстуркторами, учеными и тд. Поэтому на границе обязательно должна быть база таких лиц – заявил он.
«Чтобы те, кто не согласовал свой выезд с руководством, не могли покинуть нашу страну без специального разрешения», - добавил Джабаров.