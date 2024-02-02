В Китае пожаловались на нехватку русскоязычных гидов

В Китае катастрофически не хватает русскоязычных гидов для работы с индивидуальными туристами из России, сообщается на сайте Российского союза туриндустрии. Связано это прежде всего с пандемией, из-за которой страна почти четыре года не принимала иностранных туристов, а также с высоким спросом на поездки в Китай.

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Сейчас русскоязычных гидов минимум в два раза меньше, чем было до пандемии. Многие из них ушли работать в другие сферы деятельности, кто-то забыл русский язык. Проблема стала заметной сразу после того, как в августе прошлого года в Китай поехали первые группы, — пояснил владелец компании Go China Сергей Седов.

По его словам, спрос на туры в Китай сейчас очень высокий и они расписаны до сентября, чего прежде не наблюдалось. Однако с ростом интереса россиян возникает и проблема нехватки гидов, в том числе в таких крупных городах, как Шанхай или Пекин. Как уточнил Седов, в этой ситуации приходится отказывать индивидуальным туристам, потому что хороших гидов мало и все они задействованы строго под группы. Некоторых туристов в этой ситуации выручает знание английского языка, так как им можно подобрать англоязычных гидов.