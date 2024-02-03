Турагенты не берутся прогнозировать, как изменятся цены на отдых в Египте ближе к лету

В обсуждении к опросу тг-канала «Крыша ТурДома» по теме раннего бронирования туров на летний сезон появился комментарий одного из подписчиков: «Берите Египет, пока дешево. Все идет к перемирию». Вероятно, имеется в виду, что намечается завершение вооруженного конфликта в секторе Газа. У туристов не будет поводов сомневаться в безопасности отдыха в соседнем с Израилем Египте. Спрос вырастет, а значит, взлетят и цены на туры. Поэтому именно сейчас подходящий момент для их покупки.

Мы поинтересовались у участников тг-канала для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B», согласны ли они с такой логикой? Рекомендуют ли своим клиентам раннее бронирование туров на египетские курорты на майские праздники и на лето? Как выяснилось, турагенты предпочитают не строить прогнозов – ни политических, ни ценовых. А в том, что касается советов, соблюдают осторожность:

«Ничего не рекомендуем. Все под запрос. Хотят Египет – бронируем Египет. Интересуют другие направления – оформляем туры на них».

Очевидно, представители туристической розницы исходят из того, что рекомендация турагента туристу покупать тур по раннему бронированию, потому что «потом будет дороже», предполагает ответственность, пусть и не формальную. Ведь если ценовой прогноз не оправдается, вряд ли это пойдет на пользу репутации туркомпании.

«Когда клиента устраивает цена и он сам изъявляет желание приобрести тур на лето заблаговременно, отговаривать его наши менеджеры не будут. Но давать советы поторопиться с покупкой – дело неблагодарное, тем более в условиях нынешней неопределенности», – рассказал порталу TourDom.ru о том, как действует его компания, руководитель одной из крупных сетей турагентств.

Некоторые из участников обсуждения сомневаются в корректности самого утверждения автора комментария о «дешевизне» Египта по раннему бронированию: «Цены пока не радуют», «Особенно выгодных предложений не замечаем».

Мы проверили текущую стоимость недельных туров на двоих на период майских праздников – с вылетами из Москвы 28 апреля (первый нерабочий день, а всего на даты с 28 апреля по 5 мая включительно их приходится 6. – Ред.).

Самый доступный по цене тур в Хургаду в отель 3* по системе Fortuna (гостиницу выбирает туроператор. – Ред.) и с питанием «все включено» предлагается за 154 тыс. руб.

Отдохнуть в одном из популярных отелей 4* Хургады на «все включено» обойдется от 185 тыс. руб.

Стоимость недельных туров в востребованные комплексы 5* Шарм-эль-Шейха с пакетом ultra all inclusive зашкаливает за 200 тыс. руб.

Туры в Египет на майские сопоставимы по стоимости с отдыхом в ОАЭ. Конечно, поездка в отель 4–5* Дубая обойдется значительно дороже, но в Шардже, например, реально уложиться в 180 тыс. руб. на двоих, если выбрать гостиницу 4*.