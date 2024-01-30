Первый в мире официальный аттракцион Формулы-1 откроется в Великобритании

6 февраля в Лондоне откроется F1 Drive, построенный под Южной трибуной стадиона «Тоттенхэм Хотспур», сообщает The Sun.

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Внутри аттракциона будут три разные трассы, вдохновленные реальными трассами Формулы-1 по всему миру, предназначенные для всех возрастов и умений.

Трасса Future Stars предназначена для молодых гонщиков, а трасса Spring Track — для гонщиков любого уровня подготовки. А третья трасса Super Circuit объединяет эти две трассы, делая ее самой длинной и самой технической для более опытных гонщиков. Самая большая трасса будет имитировать гоночный уик-энд Формулы-1 с тренировками и квалификационными кругами.

Во время вождения гости могут слушать бортовые записи с автомобилей Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена и Чарльза Леклера, а также комментарии Дэвида Крофта и Наоми Шифф.

На рулевых колесах будет кнопка системы снижения сопротивления, а также 18-сантиметровый светодиодный дисплей для отображения обновлений трассы, таких как положение в гонке и состояние флага.

Гости могут забронировать индивидуальные, а также групповые занятия, чтобы улучшить свои навыки вождения.

В другом месте аттракциона находится фан-зона с восемью полнофункциональными гоночными симуляторами VR5, на которых запущена игра Формулы-1 2023 года.

Билеты поступят в открытую продажу 25 января в 10 утра.

Брэндон Сноу, коммерческий директор Формулы 1, сказал:

«Разработка новейшего дизайна трассы и картов была фантастической, и мы с нетерпением ждем встречи с нашими первыми гонщиками в конце этого года».