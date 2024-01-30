Из Мюнхена в Ереван: путешественник проехал на велосипеде 2500 км за 51 день

Армянский путешественник Даниэль Садоян за 51 день проехал две с половиной тысячи километров из Мюнхена в Ереван. В том числе и ради того, чтобы навестить на родине свою бабушку. В армянской столице с ним встретилась корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц.

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Аптечка, горелка, кастрюля, палатка и, конечно, спальный мешок. К путешествию Даниэль готовился основательно: работал доставщиком на велосипеде, копил деньги.

«Сначала делал много маленьких заездов летом. В течение трех-четырех лет. Год назад до этого я в Австрию ехал по горам, отдыхал тоже. Постепенно делал маленькие заезды. Видел, что чего-то не хватало, затем приходил домой, покупал и снова пробовал. Я даже велосипед сам собрал, думал, на нем поеду», – рассказал путешественник Даниэль Садоян.

Для поездки пришлось купить новый. С этим помог отец, как и с GPS-навигатором, который показывает путь даже без интернета. Даниэль стартовал из Мюнхена, где с пяти лет живет с родителями. За полтора месяца он проехал Австрию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Грецию и Турцию.

«В Румынии погода ухудшилась в конце ноября. Было много дождей, но достопримечательности, городки были красивые, леса красивые», – отметил путешественник.

Даниэль старался ехать только днем. Пока было тепло, ночевал в палатке, с приходом холодов оставался в хостеле.

«Пока очень страшно не было. Страшно бывает, только если слишком тихо. Поэтому я всегда стараюсь ночевать близко к цивилизации. В цивилизации вряд ли медведи будут, волки, они тоже от людей подальше держатся», – поделился Даниэль Садоян.

Серьезных происшествий с Даниэлем не случилось и не будет, уверен молодой человек. Настрой у него боевой, ведь большие планы на этот год. Он хочет объехать на велосипеде весь мир, как и его кумир – Йонас Дайхманн – автор самого длинного триатлона в мире.