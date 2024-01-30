В Копенгагене завершается строительство очень необычных небоскребов

В Копенгагене готовится к открытию новый жилой комплекс Kaktus Towers, разработанный архитектурным бюро BIG.

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Проект получил свое характерное название благодаря уникальной форме балконов, напоминающих иголки кактуса и выступающих в разные стороны, сообщает mydecor.ru. Комплекс включает в себя две башни, внутри которых находится 495 квартир.

Оба корпуса объединены общественным парком, который поднят над уровнем земли. Несмотря на то, что сами башни уже заселены, окончательным завершением проекта станет открытие общественных объектов и парка в конце весны текущего года.

Башни различаются по размеру, причем одна из них является более высокой, достигая 80 метров. Угловатые балконы предоставляют жителям прекрасные виды на датскую столицу. Между корпусами находится поднятый над землей парк и общественные зоны комплекса, включая летнюю кухню, кафе и фитнес-центр. Внизу, у основания башен, планируется благоустроить городское общественное пространство, связанное с существующим железнодорожным вокзалом, прилегающим к участку.

Каждая из резиденций имеет уникальный интерьер, созданный на заказ, и снабжена собственным угловым балконом. Открытие общественных объектов и парка в Kaktus Towers ожидается в конце весны.