Турист в Новой Зеландии пришел в ужас от своего номера
Турист прилетел в Новую Зеландию за новыми впечатлениями. Однако визит в страну, где снимали экранизацию романов Джона Толкина, оставил не самые лучшие впечатления.
Путешественник пришел в смятение от внешнего вида номера в отеле Pullman Rotorua. Мужчина предположил, что подобное дизайнерское решение исключает право на приватность. Ванная и туалет в виде полупрозрачных кабинок стояли прямо в гостиной, не имея отдельного помещения.
Пользователи соцсетей согласились с тем, что решение оставить туалет и ванну без стен было странным.
«Никакой приватности – дверь «ларька» не доходит до потолка, достаточно прозрачна и не имеет замка. Я сумасшедший или это странно?», «Что-то вроде кошмаров», — пишут подписчики.
Ранее «Рамблер» писал о «красных флагах» при выборе отеля.