Турист в Новой Зеландии пришел в ужас от своего номера

Турист прилетел в Новую Зеландию за новыми впечатлениями. Однако визит в страну, где снимали экранизацию романов Джона Толкина, оставил не самые лучшие впечатления.

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Путешественник пришел в смятение от внешнего вида номера в отеле Pullman Rotorua. Мужчина предположил, что подобное дизайнерское решение исключает право на приватность. Ванная и туалет в виде полупрозрачных кабинок стояли прямо в гостиной, не имея отдельного помещения.

Пользователи соцсетей согласились с тем, что решение оставить туалет и ванну без стен было странным.

@Proudclad / Reddit