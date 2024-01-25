«Туркменские авиалинии» запустят рейсы из России в Малайзию и Вьетнам через Ашхабад

В феврале стартуют рейсы "Туркменских авиалиний" из России в Малайзию с пересадкой в Ашхабаде. В марте откроются рейсы во Вьетнам, сообщает РИА Новости.

© Unsplash

Первый рейс в Куала-Лумпур отправится 15 февраля, а в Хошимин — 5 марта. Перелеты состоятся на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777, туристам будут доступны классы "эконом" и "бизнес".

Цены на стыковочные рейсы в обе стороны в экономе начинаются от 55 тысяч рублей, в бизнесе — от 150 тысяч. Виза для пересадки не потребуется, багаж доедет сразу до конечной точки путешествия, а посадочный талон на полеты в Малайзию и Вьетнам можно будет получить на стойке трансфера.

Собеседники РИА Новости из Space Travel отмечают, что рейсы в Малайзию через Туркменистан будут более выгодными по сравнению с рейсами через Турцию и Оман, так как полет через Ашхабад займет меньше времени. При этом эксперты напоминают, что международных рейсов в самое популярное туристическое направление Малайзии — Лангкави — нет, все рейсы проходят через Куала-Лумпур.

Однако полеты через Ашхабад во Вьетнам эксперты называют менее конкурентноспособными, потому что "Туркменские авиалинии" приземляются в Хошимине, а рейсы китайских перевозчиков — в любимых курортах россиян, Нячанге и Фукуоке.

Издание утверждает, что "Туркменские авиалинии" планируют реализовывать билеты через собственные каналы, поэтому такое предложение будет интересно самостоятельным путешественникам, а не покупателям туров.