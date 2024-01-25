Генконсульство КНР планирует выдавать больше виз россиянам

В 2023 году генеральное консульство КНР (Китайская Народная Республика) в Хабаровске в 2023 году выдало жителям Дальнего Востока более 22 тысяч виз, сообщает "Интерфакс".

Консул Цзян Сао КНР сообщил, что прием граждан увеличился с трех до четырех раз в неделю, а также был открыт “зеленый коридор” для правительственных делегаций и студентов. Он также отметил, что дипмиссия планирует увеличить количество выданных виз до 30 тысяч.

По словам консула, за получением виз обращаются не только жители Дальнего Востока, но и россияне, проживающие в Приморском крае и Иркутской области. Цзян Сао отметил, что на данный момент также обсуждается возможность расширить географию авиаперевозок в Китай.