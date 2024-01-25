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IRAERO запускает авиарейсы из Иркутска в Маньчжурию

Авиакомпания IRAERO начнет осуществлять маршрут с 25 января, сообщается на сайте авиаперевозчика.

IRAERO запускает авиарейсы из Иркутска в Маньчжурию
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Рейсы будут осуществляться на “Суперджете-100”, стоимость билета начинается от десяти тысяч рублей.

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Из Иркутска самолет будет вылетать в 22:00 по местному времени, время в пути займет 1 час 40 минут. А обратные рейсы из Маньчжурии отправляются в 00:40, самолет прибывает в Иркутск в 02:10.

Билеты уже доступны на сайте авиакомпании.

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