IRAERO запускает авиарейсы из Иркутска в Маньчжурию
Авиакомпания IRAERO начнет осуществлять маршрут с 25 января, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Рейсы будут осуществляться на “Суперджете-100”, стоимость билета начинается от десяти тысяч рублей.
Из Иркутска самолет будет вылетать в 22:00 по местному времени, время в пути займет 1 час 40 минут. А обратные рейсы из Маньчжурии отправляются в 00:40, самолет прибывает в Иркутск в 02:10.
Билеты уже доступны на сайте авиакомпании.
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