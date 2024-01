Как поезд превратили в роскошный отель в Южной Африке

The Train on the Bridge — это отель в Скукузе, в Национальном парке Крюгера, одном из крупнейших заповедников Африки и части объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отель состоит из вагонов поезда, переоборудованных в 24 современных номера с балконами и бассейном, выходящим на реку Селати, и сочетает в себе роскошные условия проживания с возможностью любоваться дикой природой, в том числе наблюдать за "большой пятеркой" африканских животных — львами, леопардами, носорогами, слонами и буйволами.