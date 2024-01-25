Как поезд превратили в роскошный отель в Южной Африке

В Южной Африке в 2020 году открылся необычный отель - часть его номеров находится прямо в поезде, а с железнодорожного моста свисает открытый бассейн.

© Kruger Shalati - The Train on the Bridge

Об истории отеля и его особенностях — в материале "Рамблера".

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The Train on the Bridge — это отель в Скукузе, в Национальном парке Крюгера, одном из крупнейших заповедников Африки и части объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отель состоит из вагонов поезда, переоборудованных в 24 современных номера с балконами и бассейном, выходящим на реку Селати, и сочетает в себе роскошные условия проживания с возможностью любоваться дикой природой, в том числе наблюдать за "большой пятеркой" африканских животных — львами, леопардами, носорогами, слонами и буйволами.

К моменту завершения строительства железнодорожной линии Селати в 1915 году золотые прииски Селати были почти выработаны, и золотодобыча стала менее прибыльной.

В 1923 году у железнодорожных служб возникла идея организовать двухнедельное движение туристических поездов через это место в зимние месяцы. Вскоре этот маршрут стал известен как "Круг за девять", поскольку он занимал девять дней. Первое из таких путешествий состоялось в 1923 году, поездка началась и закончилась в Йоханнесбурге. Главным событием поездки, несомненно, стал путь через заповедник.

Kruger Shalati - The Train on the Bridge

После провозглашения Крюгера национальным парком в 1926 году это путешествие стало все более популярным среди туристов. Оно включало в себя сбор у костра, а позже с поездом путешествовал егерь, который на каждой остановке брал туристов на короткие прогулки по лесу. Один из проводников поезда, раздобыв львиную шкуру, иногда закутывался в нее и незаметно вползал в кольцо света костра, чтобы быть встреченным воплями гостей. Для придания реалистичности сержант полиции мог очень хорошо имитировать львиный рев через длинную стеклянную трубку, обеспечивая необходимый вокальный аккомпанемент.

Поезда ходили через Национальный парк Крюгера по линии Селати до 1973 года, после чего была открыта новая линия, проходящая вдоль парка. С тех пор мост Селати стоял без дела до 2020 года, когда в этом месте свои двери открыл отель The Train on the Bridge.

Интерьеры вагонов были выполнены в современном стиле, но с некоторыми элементами ар-деко. Авторы проекта старались, чтобы отель не вызывал воспоминания о колониальном прошлом страны, и потому внесли в декор традиционные мотивы африканских народов.

Kruger Shalati - The Train on the Bridge

Панорамные окна от пола до потолка усиливают впечатление от здешней природы. Чтобы гости смогли максимально насладиться видами, здесь есть специальная смотровая площадка и бассейн, выходящий за пределы железнодорожных путей.