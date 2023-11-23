Самые тусовочные города мира, которые необходимо посетить

Каждый отдыхает по-своему. Кто-то любит тюлений отдых на пляже, а кто-то предпочитает более активно проводить свой отпуск.

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Однако есть те, кто не может представить свою жизнь без ярких вечеринок и громкой музыки. “Рамблер” рассказывает о самых тусовочных городах мира, которые нужно посетить тем, кто хочет сбежать из будничной суеты.

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Ибица, Испания

Самый популярный город, где собирается молодежь со всех уголков земли, это Ибица. К тому же, Испания – солнечная и яркая страна. В Ибице находится самый большой в мире клуб Privilege, который вмещает порядка 10 000 человек. Город привлекателен не только с точки зрения активной ночной жизни. На Ибице потрясающие природа и пляжи, на которых можно отдыхать после бессонных ночей.

В городе хорошо развит ресторанный бизнес, на каждой улочке можно встретить бары, рестораны и кафе. Также на Ибице часто проводят различные фестивали, конкурсы и другие развлекательные мероприятия.

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Амстердам, Голландия

За особой атмосферой следует ехать именно в Амстердам. Два раза в год в городе проводятся музыкальные фестивали, куда съезжается молодежь со всех уголков Земли. Для отдыхающих доступны множество клубов, которые работают ночи напролет.

Амстердам также известен улицей красных фонарей, где представлено множество красивых и обольстительных девушек. Однако несмотря на такой шумный и активный ритм города, Амстердам остается одним из самых безопасных городов в Европе.

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Сан-Тропе, Франция

Сан-Тропе по праву считается одним из самых модных и стильных курортов в мире. Во французский городок приезжают отдыхать знаменитости мирового масштаба и сливки общества. В Сан-Тропе есть все, чтобы провести незабываемый и роскошный отдых: чистейшие пляжи, яхты и множество ресторанов и баров. Самые состоятельные гости Франции любят останавливаться на более элитном пляже, который называется Пампелон.

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Нью-Йорк, США

Нью-Йорк – самый большой город Соединенных Штатов, поэтому совсем неудивительно, что именно здесь проходят самые яркие и запоминающиеся вечеринки и культурные мероприятия. В городе находится большое количество баров и ресторанов, которые заполняются посетителями с приходом темноты. В Нью-Йорке можно выбрать вечеринку на любой вкус: посетить выступление джаз-бенда, отправиться на ретро-дискотеку или провести ночь в обычном клубе, где играет попсовая музыка.