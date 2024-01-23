Россиян предупредили о предвзятом отношении к туристам в Таиланде

Президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов предупредил россиян о предвзятом отношении к туристам в Таиланде. О том, как не нарваться на неприятности на отдыхе, он рассказал в беседе с НСН.

© lenta.ru

По словам Голова, чтобы избежать штрафов или даже тюрьмы во время отпуска, лучше планировать его с турагентством, которое поделится необходимой информацией о правилах пребывания в этой азиатской стране.

«Если люди покупают путевку, менеджеры должны выдавать памятку, в которой указано, какая религия в стране, какие законы, что нельзя делать и так далее», — пояснил президент СТА.

Он добавил, что в случае покупки путевки в турагентстве оно несет за туриста ответственность. Если же путешественник организует поездку самостоятельно, то все проблемы ему придется решать без посторонней помощи, заключил Голов.

Ранее четырех россиян задержали на вилле тайского курорта Пхукет за незаконную организацию азартных игр. Полицейские застали их за покерным столом.