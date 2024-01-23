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Россиян предупредили о предвзятом отношении к туристам в Таиланде

Президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов предупредил россиян о предвзятом отношении к туристам в Таиланде. О том, как не нарваться на неприятности на отдыхе, он рассказал в беседе с НСН.

Россиян предупредили о предвзятом отношении к туристам в Таиланде
© lenta.ru

По словам Голова, чтобы избежать штрафов или даже тюрьмы во время отпуска, лучше планировать его с турагентством, которое поделится необходимой информацией о правилах пребывания в этой азиатской стране.

«Если люди покупают путевку, менеджеры должны выдавать памятку, в которой указано, какая религия в стране, какие законы, что нельзя делать и так далее», — пояснил президент СТА.

Он добавил, что в случае покупки путевки в турагентстве оно несет за туриста ответственность. Если же путешественник организует поездку самостоятельно, то все проблемы ему придется решать без посторонней помощи, заключил Голов.

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Ранее четырех россиян задержали на вилле тайского курорта Пхукет за незаконную организацию азартных игр. Полицейские застали их за покерным столом.

Ранее «Рамблер» писал о том, что россияне массово устремились в одну пляжную страну Азии.

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Сергей Голов