Китайские туристы наводнят Таиланд в феврале

Турагенты отмечают сложности с подтверждением номеров в востребованных гостиницах тайского курортного острова Пхукет на февральские даты.

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10 февраля в странах ЮВА отмечают Новый год по восточному календарю. Празднование обычно продолжается в течение двух недель, до 24 февраля, и в этот период в Таиланде традиционно большой наплыв туристов из Китая. Отели выделяют под них повышенные квоты мест, другим туристическим рынкам достается меньше комнат.

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Судя по предложениям на сайтах туроператоров и онлайн-тревел-агентств, выбор доступных для моментального бронирования гостиниц Пхукета на даты с 5 по 15 февраля действительно скудный. Что касается востребованных у наших туристов отелей 4 и 5*, то на пляже Патонг, например, сейчас доступны для бронирования лишь два пятизвездочных комплекса на первой пляжной линии. Номера в Diamond Cliff Resort 5* предлагаются по цене от 340 тыс. руб. за 10 ночей. В La Flora Patong 5* самый доступный по цене вариант – deluxe с видом на бассейн за 356 тыс. руб.

Номера с гарантированным подтверждением на даты с 5 по 15 февраля предлагают всего пять гостиниц 4*, расположенных неподалеку от моря: The Nature Phuket, Duangjitt Resort, Beyond Patong, Royal Phawadee Village Resort и Holiday Inn Resort. Стоимость на 10 дней – от 186 тыс. руб.

На популярном у туристов пляже Ката на первую половину февраля не доступно для бронирования с моментальным подтверждением ни одного отеля 5*. Нужно ждать, пока туроператор получит ответ от принимающей компании или самой гостиницы о наличии мест. Выбирать можно из четырех комплексов 4*, самый относительно недорогой вариант – Peach Blossom, 145 тыс. руб. за номер grand suite на 10 ночей.

Не велик ассортимент и на пляже Карон. На первой линии пока есть гарантированные номера на февраль в The View Phuket 4* – от 287 тыс. руб. за 10 ночей и в Centara Grand Beach Resort 5* – от 404 тыс. руб.

В одном из крупных туроператоров порталу TourDom.ru рассказали: наибольшие сложности с подтверждением номеров на Пхукете – на период с 31 января по 15 февраля, с принимающими компаниями ведутся переговоры о временном увеличении квот.