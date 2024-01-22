Турпоток из России в Японию вырос в 4 раза в 2023 году

Исходя из данных Японской Национальной Туристической организации, Россия заняла 21 место по турпотоку в страну в 2023 году, сообщает АТОР.

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При этом поток туристов из Японии в Россию увеличился в 4,1 раз по сравнению в 2022 годом.

Лидером по числу туристов в Японию стала Южная Корея, за минувший год страну посетило более 6,5 миллионов туристов. Следом идет Тайвань – 4,2 миллиона туристов и Китай – 2,4 миллионов туристов.

В 2024 году туристы из России продолжили бронировать туры в Японию на сезон цветения сакуры. Однако высокие цены и трудности авиасообщения не позволяют выйти на спрос допандемийного уровня.