В Саудовской Аравии построят висящий стадион

Планируется, что здание будет гибким и включит большой светодиодный дисплей, сообщает Hi-Tech.

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Здание будет называться Стадион принца Мохаммеда бен Салмана, а расположится оно в 40 минутах езды от Эр-Рияда, на вершине горы. Вместимость стадиона составит порядка 45 000 человек.

В здании будут проводиться соревнования по футболу, боксу киберспорту, а также будут играть концерты и представления. Вполне вероятно, что на стадионе пройдет Чемпионат мира по футболу в 2034 году.

Разработчики проекта также хотят сделать озеро под стадионом. По задумке строителей, оно должно охлаждать воздух и делать пребывание гостей на территории стадиона более приятным.

Пока неизвестно, когда строительство здания подойдет к концу.