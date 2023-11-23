Странные запреты в ОАЭ, которым должны следовать туристы

Все больше русских туристов выбирают в качестве отдыха Объединенные Арабские Эмираты. Однако далеко не каждый знает, что у страны есть свои строгие законы, которые лучше не нарушать.

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Некоторые из них могут показаться абсурдными, но соблюдать их просто необходимо, если вы не хотите платить штраф или вовсе быть депортированным. “Рамблер” рассказывает о правилах пребывания в ОАЭ, которым должен следовать каждый турист.

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Запрет на употребление еды и воды в общественном транспорте

В ОАЭ есть запрет на употребление еды и напитков в общественном транспорте и на остановках. Если хочется утолить жажду с помощью бутылочки воды или мороженого, лучше этого не делать, иначе придется заплатить штраф.

Запрет на ношение продуктов с маковыми семечками

В Арабских Эмиратах законы, касающиеся наркотических веществ, довольно строгие. Под строгим запретом находятся и семечки мака, которые используются для изготовления опиума. Поэтому если вы решили взять на перекус из столовой отеля выпечку с этими семенами, от затеи лучше отказаться.

Запрет на езду на грязной машине

Жители Арабских Эмиратов заботятся о том, чтобы внешних облик города был опрятным и чистым. Поэтому, исходя из законодательства, ездить на грязных машинах запрещено. Нарушителям данного правила грозит довольно большой штраф.

Запрет на кормление уличных животных

В Дубае запрещено кормить бродячих животных как местным жителям, так и туристам. Дело в том, что так власти стараются заботиться о здоровье граждан. Температура в ОАЭ довольно высокая и почти всегда держится на отметке более 45 градусов. Таким образом, остатки от корма для животных начинают гнить, издавая неприятный запах. К тому же, объедки привлекают крыс и тараканов.

Запрет на вызывающую одежду

В Объединенных Арабских Эмиратах следует одеваться более скромно, особенно женщинам. Слишком вызывающий наряд вызовет недовольство у местных жителей, и вы наверняка получите замечание.

Запрет на употребление алкогольных напитков