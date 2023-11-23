Странные запреты в ОАЭ, которым должны следовать туристы
Все больше русских туристов выбирают в качестве отдыха Объединенные Арабские Эмираты. Однако далеко не каждый знает, что у страны есть свои строгие законы, которые лучше не нарушать.
Некоторые из них могут показаться абсурдными, но соблюдать их просто необходимо, если вы не хотите платить штраф или вовсе быть депортированным. “Рамблер” рассказывает о правилах пребывания в ОАЭ, которым должен следовать каждый турист.
Запрет на употребление еды и воды в общественном транспорте
В ОАЭ есть запрет на употребление еды и напитков в общественном транспорте и на остановках. Если хочется утолить жажду с помощью бутылочки воды или мороженого, лучше этого не делать, иначе придется заплатить штраф.
Запрет на ношение продуктов с маковыми семечками
В Арабских Эмиратах законы, касающиеся наркотических веществ, довольно строгие. Под строгим запретом находятся и семечки мака, которые используются для изготовления опиума. Поэтому если вы решили взять на перекус из столовой отеля выпечку с этими семенами, от затеи лучше отказаться.
Запрет на езду на грязной машине
Жители Арабских Эмиратов заботятся о том, чтобы внешних облик города был опрятным и чистым. Поэтому, исходя из законодательства, ездить на грязных машинах запрещено. Нарушителям данного правила грозит довольно большой штраф.
Запрет на кормление уличных животных
В Дубае запрещено кормить бродячих животных как местным жителям, так и туристам. Дело в том, что так власти стараются заботиться о здоровье граждан. Температура в ОАЭ довольно высокая и почти всегда держится на отметке более 45 градусов. Таким образом, остатки от корма для животных начинают гнить, издавая неприятный запах. К тому же, объедки привлекают крыс и тараканов.
Запрет на вызывающую одежду
В Объединенных Арабских Эмиратах следует одеваться более скромно, особенно женщинам. Слишком вызывающий наряд вызовет недовольство у местных жителей, и вы наверняка получите замечание.
Запрет на употребление алкогольных напитков
Употреблять алкоголь можно только в отелях и ресторанах. В священный для мусульман Рамадан за употреблением алкогольных напитков следят особенно тщательно. По закону, даже туристы в это время не должны курить, есть и выпивать в дневное время суток. Однако это правило не распространяется на отели, где гости могут позволить себе питаться так, как им хочется.