Грузинская кухня: какие блюда готовят в стране зимой?

Если даже за окном непогода, выходные тоже можно провести с пользой и со вкусом. В Грузии знают в этом толк. Корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе заглянул на кухню к одному из шеф-поваров и узнал, какие блюда готовят в холодную погоду.

«Кулинарный экспресс» – так назвал свое меню шеф-повар Гоги Базандарашвили. Грузинские нотки он совместил с меню Азии и Востока. Рецепты привозил из зарубежных командировок. Объездил весь мир. У каждой климатической зоны свои особенности и в жизни, и на кухне. Поэтому приготовить заморские блюда в Грузии можно с учетом местных особенностей.

«Взял пекинскую капусту, помакал в темпуре, обжарил в большом количестве масла, намазал мацони с мятой и чесноком, и с бадьяном помидоры. Такая интересная компоновка вкуса», – рассказал Гоги Базандарашвили.

Именно мацони и зелень с дачной теплицы придают китайскому блюду родной вкус. То же самое с сыром. Его-то Гоги собирается полить соусом шкмерули. Фьюжн сезонный. Подходит к январским холодам. Ведь за окном по вечерам в Тбилиси минусовая температура. Зато на кухне у шефа жарко.

«Грузинские хинкали похожи на китайские манты. Такие же вкусные и сочные», – заверил Гоги Базандарашвили.

Тут же готовится приправа для дамплингов. Кстати, как и полагается, ручной работы. Не путать с фабричными. Полезно и сытно. А вот хлеба на столе не будет. Его заменят лепешки из риса.

Гоги на днях отправляется в кулинарное путешествие по странам, где вечное лето. Как обычно привезет с собой новые рецепты, идеи и приправы. Хочешь познакомиться со страной и ее традициями – нужно идти на рынок за покупками, советует шеф-повар. Вернется уже весной. Обещает пригласить на чакапули со свежим ткемали.