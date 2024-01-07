Почему в январе стоит отдыхать в Абхазии, а не в Сочи

Город Сочи уже давно стал всесезонным курортом — гостиницы здесь заполнены круглый год, летом на пляже нет места присесть, а зимой толпы туристов устремляются на Красную поляну.

© Unsplash.com

Для тех, кто хочет избежать большого количества людей, очередей, переполненных отелей и высоких цен, есть разумная альтернатива — соседняя Абхазия.

Видео дня

Отдыхая в Абхазии, вы получаете ту же самую природу (а иногда и красивее), что и в Сочи, но более доступные цены и не такой бесконечный поток туристов.

Конечно, здесь нет горнолыжных трасс и гораздо меньше дорогих ресторанов, но зато здесь особенный колорит, невероятно красивая береговая линия и «зелень» с пальмами и круглый год.

В январе здесь чаще всего около 5-15 градусов тепла, и солнечные дни в перемешку с дождями. Снег у моря выпадает редко, но если вам посчастливиться увидеть пальмы в снегу, вы никогда не забудете эту сказочную картинку.

Зато в горах снег зимой почти всегда. Вы можете пожить в маленьких комфортных домиках в горах или отправиться на знаменитое озеро Рица — дорога туда напоминает зимнюю Швейцарию и захватывает дух. Заснеженные горы и каньоны, а также само озеро Рица утопающее в белых горах — это обязательно стоит увидеть.

Что еще можно посмотреть? Отправляйтесь в столицу Абхазии, древний и колоритный город Сухум — здесь вас будет ждать красивая набережная, открытые веранды кафе, уютные городские улочки и кофе по утрам с видом на спокойное зимнее море.

Еще одно направление — Гагра. Это город-курорт, где можно спокойно отдохнуть зимой, прогуливаясь по тихим пляжам и вдыхая невероятно чистый воздух. Весь город даже зимой утопает в зелени и если сделать солнечное фото, вряд ли вы поймете, какой сейчас время года.

Кроме того, стоит обязательно посетить Новый Афон. Здесь можно гулять в сказочных пейзажах, так же как и летом. Лебединое озеро с рестораном на воде, водопад, заброшенная и невероятно красивая станция Псырцха, мужской монастырь в горах… Это точно стоит увидеть!