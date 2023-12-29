Россиян в Дубае попросили не бегать голыми и «не устраивать вечеринки с носком»

В Генконсульстве России в Дубае, оказывается, работают люди с юмором. Сегодня днем в телеграм-канале появилось креативное напутствие. В канун новогодних каникул сотрудники поздравляют сограждан с Новым годом и обращаются с шутливым перечнем просьб. Цитируем:

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«Не увлекаться петардами, не бегать голыми по Марине (престижный район Дубая. – Ред.), не фотографировать пятые точки на балконе, не петь большой компанией песни Лепса на Кайт бич и не падать с яхт и т. д.», — говорится в сообщении.

Очевидно, что авторы были под впечатлением от скандала вокруг блогера Анастасии Ивлеевой и ее звездных гостей: в списке присутствует просьба «не устраивать вечеринки с носком».

Tourdom.ru

Читатели оценили нехарактерный для дипломатов юмор. За несколько часов после публикации пост в Телеграм собрал более 20 тыс. просмотров.

Если отбросить шутки, то обращение имеет и полезную часть. Туристов предупреждают, что прием в консульстве возобновится только 9 января. Поэтому гостям ОАЭ нужно дважды подумать, стоит ли нарушать общественный порядок, ведь дежурный консул – «тоже человек». Как пишут авторы, он бы хотел сделать все вышеперечисленное, но «должность не позволяет».