Где лучше отдохнуть в Таиланде: Паттайя или Пхукет

Сравнивать Пхукет и Паттайю бывает трудно. И в Паттайе, и на Пхукете есть пляжи, соседние острова и курорты, предлагается множество водных видов спорта и развлечений, а также бурлит ночная жизнь. Паттайя — это прибрежный город на берегу Сиамского залива, а Пхукет — самый большой остров на юге Таиланда.

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О плюсах и минусах Паттайи и Пхукета — в материале «Рамблера».

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Цены

Паттайя лишь немного дешевле Пхукета. Передвижение по городу достаточно дешево благодаря местным тук-тукам, общественным автобусам и арендованным велосипедам, в отличие от Пхукета, где иногда приходится пользоваться паромами во время путешествий, особенно если вас привлекает перспектива островных поездок.

Кроме того, стоимость еды и напитков в Паттайе относительно дешевле, чем на Пхукете. Оба города отличаются активной ночной жизнью, полной go-go баров, дискотек и кварталов красных фонарей, но в среднем ночной отдых в Паттайе обойдется вам дешевле, чем на Пхукете, хотя разница довольно незначительна.

Что касается жилья, то Пхукет — это пляжное направление с большим количеством шикарных четырех- и пятизвездочных отелей. Как правило, эти варианты размещения считаются лучшими, в то время как более дешевые номера находятся дальше от океана. В Паттайе много бюджетных гостиниц, но мало шикарных отелей. Благодаря большому количеству гостевых домов вы можете снять здесь отель с бассейном в отличном месте по разумным ценам.

Климат

И на Пхукете, и в Паттайе царит тропический климат. В сезон дождей в Паттайе наблюдается большая облачность, которая повышает влажность воздуха и обычно держится до конца муссонов в августе. К октябрю температура становится относительно прохладной, а вечера могут быть прохладными. В то же время на Пхукете во время муссонов выпадает гораздо больше осадков, обычно во второй половине дня. С ноября на острове устанавливается лучшая погода с прохладными ветрами и великолепным чистым небом.

Безопасность

По большей части оба места безопасны для бдительного и осторожного путешественника. Пхукет и Паттайя — излюбленные места для туризма, поэтому в обоих местах многолюдно. У них есть свои районы красных фонарей, которые привлекают людей из всех слоев общества.

Воровство — одно из самых распространенных преступлений в Таиланде, особенно в Паттайе, в то время как на Пхукете можно встретить мошенников на тук-туках, водных мотоциклах и такси. В обоих местах действуют обычные правила для путешественников: следите за тем, что пьете, избегайте пустых переулков ночью и не ходите в незнакомые места с незнакомцами. Если вы будете осторожны во время путешествия в любой из этих городов Таиланда, проблем не возникнет. Независимо от того, решите ли вы посетить Паттайю или Пхукет, всегда стоит быть бдительным путешественником, чтобы ваша поездка прошла без каких-либо неприятных происшествий.

Пляжи

Если для вас главное — отличный пляж, то Пхукет — это то, что вам нужно. Он известен своим прекрасным белым песком и кристально чистыми водами, что делает его прекрасным тропическим местом отдыха. Это большой остров с большим количеством вариантов вдали от коммерческой деятельности, таких как Карон и Камала, которые в основном являются курортными зонами. Пляж Лаем Синг, остров Джеймса Бонда и Пхи Пхи — все это прекрасные места, где можно насладиться океаном вдали от толп туристов.

Между тем, пляжи Паттайи захвачены торговцами. Песок на этих пляжах в основном размыт, и вы не захотите провести здесь полдня. Это не значит, что в Паттайе нет хороших пляжей: Наклуа-Бич и Джомтьен-Бич по-прежнему остаются менее известными местами со спокойной водой. Если вы готовы отправиться на лучший пляж Паттайи, подумайте о паромной переправе на остров Ко Ларн.

Итог

Выбирайте Пхукет, если вас в первую очередь интересуют пляжные развлечения, природные красоты, сочетание приключений и релаксации. Он отлично подходит для самых разных категорий путешественников — от семей до пар и одиночек.