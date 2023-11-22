8 вещей, которые запрещено делать туристам в Таиланде

Таиланд — одно из самых популярных туристических направлений. Люди со всей планеты приезжают в эту страну, чтобы познакомиться с ее богатой историей и культурой и насладиться всеми удовольствиями, которые она может предложить.

Однако перед поездкой в Таиланд необходимо знать несколько вещей, чтобы не попасть в беду во время отдыха. О странных, но обязательных правилах поведения в Таиланде — в материале «Рамблера».

Не прикасайтесь к головам людей

Ни в коем случае не пытайтесь дотронуться или даже положить что-либо на голову местного жителя. В Таиланде голова считается самой святой и чистой частью тела, поэтому, прикасаясь к ней, вы, по сути, проявляете неуважение к человеку. Этот пункт занимает первое и самое важное место в списке того, что нельзя делать в Таиланде.

Не трогайте монахов

В Таиланде монахи являются одними из самых уважаемых людей, поэтому стоять выше них или располагаться над ними категорически запрещено. Если вы женщина, помните, что никогда нельзя прикасаться к монахам. Поскольку им не разрешается прикасаться к женщинам, они часто даже не подают им ничего напрямую. Если же они хотят что-то передать, то кладут этот предмет на землю, чтобы женщина сама его взяла. Также монахи не должны садиться рядом с женщиной в местном транспорте.

Снимайте обувь в определенных местах

Снимать обувь при входе в дома, храмы и даже некоторые магазины рестораны — это одно из правил, принято соблюдать в Таиланде. Поэтому повсюду можно увидеть людей в легких сандалиях. Если вы видите кучу сандалий у дома, магазина и т.д., то снимите и свои, прежде чем войти внутрь.

Не говорите ничего негативного о королевской семье Таиланда

Тайцы очень щепетильны в этом вопросе. Когда вы окажетесь в Таиланде, избегайте разговоров о бывших королях Таиланда или правящей королевской семье. Не только негативный комментарий, но и любой случайный разговор туристов о них или о правительстве Таиланда является в Таиланде чем-то вроде табу. Поэтому сосредоточьтесь на красоте Таиланда и забудьте о политике или королевской семье как о предмете обсуждения. Уважайте также валюту Таиланда: на каждой монете и купюре напечатано имя короля. Поэтому храните деньги бережно.

Не показывайте пальцами

По этикету Таиланда показывать пальцем на какой-либо предмет или человека считается неуважительным и плохим тоном. Вместо этого, чтобы показать что-то или кого-то тайцам, можно вежливо вытянуть руку в сторону предмета или человека. Это продемонстрирует ваше уважение к тайской культуре и ее ценностям.

Не поднимайте ноги

Тайцы не любят, когда люди кладут ноги на стол или любой другой предмет, не предназначенный для этого. Они считают это грубым и невежливым поведением. Кроме того, если вы сядете, раздвинув ноги, тайцы это точно не одобрят. Поэтому, когда вы сидите, убедитесь, что ваши ноги находятся в «приличном» положении и не направлены на другого человека.

Не говорите «нет» сразу

Тайцы не любят говорить «нет» и точно так же не любят слышать это слово от других людей. Поэтому, если тайцы предлагают вам посетить их дом, пообедать или поужинать с ними, пожалуйста, не говорите «нет» напрямую, даже если вы не можете согласиться. Это очень обидит местных жителей.

Не покупайте статуи Будды и не вывозите их из Таиланда

Вывоз статуи Будды из Таиланда может нарушить законодательство страны. Таможенная служба Таиланда требует разрешения на вывоз статуэтки за пределы государства. Если вам необходимо приобрести статую Будды, пожалуйста, спросите у поставщика, может ли он предоставить разрешение при покупке. Размеры приобретаемой вами статуи Будды не должны превышать 12 см в высоту, а количество фигур не должно превышать пяти.