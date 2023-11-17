4 странности в Нидерландах, которые удивляют туристов и мигрантов

Голландия считается одной из самых продвинутых стран во всем мире. Ее граждане с рождения активно занимаются спортом. Города в этой стране утопают в зелени, а на пенсию могут рассчитывать в том числе представительницы первой древнейшей профессии.

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Рассказываем о главных особенностях Голландии, которые во многом граничат со странностями.

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Самые высокие в мире

Голландцы — самая высокая нация в мире. Рост девушек тут может доходить до 180 сантиметров. Мужчины в свою очередь еще выше. Внешне местные жители похожи на немцев, обладая волосами светлого или русого оттенка. Глаза у них чаще всего светлые.

Зато к солнцу голландцы не слишком привычны. Летом на пляже можно увидеть массу людей, с ног до головы покрытых кремом от загара. Тем не менее под солнцем они все равно становятся чуть смуглее, что, по мнению многих, делает высоких блондинов только привлекательнее.

Каждый день на велосипеде

Голландцев не просто так считают спортивной нацией. Они с малых лет приучены к тому, что велосипед существует не только для беззаботного катания летом. Для жителей страны тюльпанов он — естественный вид транспорта.

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Мужчины и женщины ездят на велосипеде на работу и обратно. Причем не забывают они о своем железном коне даже в дождь. Россиянам, оказавшимся в Голландии, кажется странным, когда они видят едущих под дождем людей ранним утром.

Никаких переработок

Несмотря на стабильную экономику и высокий уровень жизни, голландцы вовсе не помешаны на работе. В отличие от россиян, они не станут засиживаться в офисе после окончания трудового дня. Да и к переработкам в этой стране отношение прохладное.

Переехавшие в Голландию россияне рассказывают, что в местных компаниях не принято ставить работу выше личной жизни. Человек может отлучиться, чтобы отвезти ребенка в больницу или помочь жене добраться до аэропорта. Впрочем, иногда перерабатывать все же приходится, но лишь в экстренных случаях.

Везде гуляют фазаны

Голландия — маленькая страна, чьи города еще не успели превратиться в бетонные джунгли. В столице государства протекают каналы, где на плавучих домах также живут люди. А на суше часто можно заметить растущие около столбов или дорожных знаков растения. Но, пожалуй, главная природная достопримечательность — это фазаны.