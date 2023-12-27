5 особенностей быта в Швеции, которые поражают туристов

Швеция – удивительная страна, которая ежегодно привлекает сотни тысяч туристов со всего мира. Как и в любой стране, в Швеции существуют свои традиции и обычаи. Некоторые из них для нас понятны и привычны, а вот другие способны по-настоящему ввести в ступор.

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Подробнее о самых странных особенностях быта в Швеции, которые удивляют туристов, читайте в материале "Рамблера".

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"Да" на шведском

Разумеется, в Швеции есть слово, обозначающее согласие. Это слово ja, которое произносится как "йя". Однако иногда шведы выражают согласие необычным способом – часто это характерно для жителей северной части страны. Там, чтобы сказать "да", шведы вытягивают губы трубочкой и быстро втягивают в себя воздух.

Странная пицца

Несмотря на то, что пицца – это традиционное итальянское блюдо, встретить его сегодня можно практически в любой стране мира. И Швеция не исключение. Однако шведы нередко добавляют в пиццу такую начинку, которая вызвала бы ужас у итальянца. Так, в меню шведской пиццерии вы запросто можете найти пиццу с бананом, арахисом, кебабом, картошкой фри и майонезом.

Крики студентов

Отправляясь в Швецию, выбирайте жилье подальше от студенческих общежитий. Дело в том, что многие местные студенты ежедневно в 22 часа высовываются из окон и кричат. Таким образом учащиеся выпускают накопившийся стресс. Явление даже получило свое название – "крик Флогста".

Кровяная колбаса на десерт

Шведы очень любят кровяную колбасу, но употребляют они ее не привычным для нас образом, а в качестве десерта. В Швеции в такую колбасу нередко добавляют сахар, изюм и пряности. Колбасу нарезают кусочками, обжаривают, а после подают к столу с чаем или компотом. Некоторые любят угощаться колбасой вместе с брусничным вареньем.

Недели вместо месяцев

Если мы говорим о каком-то событии, которое должно случиться в будущем, то, как правило, упоминаем месяц. Например, приглашаем друзей на новоселье в марте или на свадьбу в июле.