Как живет Санта-Клаус в Лапландии

Деревня Санта Клауса в Финляндии – одна из главных достопримечательностей страны, которая привлекает множество туристов со всего мира. В Лапландии проживает Санта Клаус, и именно туда стекаются все детские письма с просьбами о подарках.

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“Рамблер” рассказывает о том, как живет и чем занимается Санта Клаус в своей резиденции. А еще приоткрывает завесу тайны о том, что же такого интересного можно посмотреть в Лапландии.

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Деревня Санты Клауса

Пожалуй, самое популярное место в деревне Санты Клауса – это офис новогоднего волшебника. Именно там посетители могут встретиться с дедом в шубе, потрогать его бороду, рассказать о своих желаниях и просто поговорить по душам. При входе в офис туристов встречает эльф, который интересуется у посетителей, на каком языке с ними лучше общаться.

Однако Санта Клаус не забывает и о письмах, которые ему отправляют дети со всего мира. Прямая обязанность волшебника – читать послания и учитывать пожелания. За целый год Санта получает порядка полумиллиона писем. Именно с почты можно отправить открытку своим близким и друзьям. Помощники Санты, эльфы, поставят специальные печати и штемпели, которые сделают письмо действительно уникальным. Стоимость отправки открытки ничем не отличается от цен в других почтовых отделениях Финляндии.

Зимой в деревне Санты Клауса царит настоящая зимняя сказка. На территории Лапландии открывается Ледяной Мир Снеговиков, где можно покататься на ватрушках и прогуляться по ледяному царству, которое сооружают помощники каждую зиму.

Ну и какой же Санта Клаус без оленей? Недалеко от офиса волшебника расположена оленья ферма, на которой можно познакомиться с помощниками Санты поближе. Животных можно гладить и даже отправиться покататься на оленьей упряжке. Однако трогать их за рога лучше не стоит, для животных это довольно чувствительное.