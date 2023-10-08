5 необычных способов отметить Новый год
Если вы всегда проводили 31 декабря за просмотром советских фильмов и поеданием салатов, то пора придумать что-нибудь новое. "Рамблер" придумал пять идей, которые сможет реализовать каждый.
Для домоседов: пижамная вечеринка
Нарядитесь в красивые пижамы, приготовьте с друзьями фуршет и не забудьте загадать желание под бой курантов. А затем устройте киномарафон: можете посмотреть все серии "Гарри Поттера", "Реальную любовь" и обязательно вспомните про "Гринча", который хотел испортить всем праздник, но не удалось.
Для мечтательных: новогодние гадания
Вы можете не верить в потусторонние силы, чтобы посвятить новогоднюю ночь гаданиям. Это может быть просто способ весело провести время. Приготовьте свечи, колоду карт таро, стаканы с водой и пару зеркал. Изучите варианты гаданий и принимайтесь за дело. Вдруг вы узнаете что-то необычное о своем будущем?
Для тусовщиков: большая вечеринка
Самое классное, что можно придумать для большой компании — это провести вечеринку! Если вы хотите пригласить много людей и не можете устроить вечеринку дома, лучше заранее забронировать лофт.
Для пары: романтик без гаджетов
Сделайте несколько праздничных фотографий, поздравьте близких и оставьте телефоны в стороне. Проведите романтический ужин, поговорите с партнером о ваших отношениях, вспомните самые смешные и позитивные моменты за прошедший год, обсудите планы на будущее.
Для путешественников: конечно, поездка
Не готовы проводить самую волшебную ночь дома? Отправляйтесь в путешествие! Проведите Новый год в Карелии, Ереване или Турции. А еще лучше — улететь в Азию и встретить Новый год в тепле! В общем, в Новый год необязательно нужно сидеть дома. Новые приключения можно получить и без снега.