5 необычных способов отметить Новый год

Если вы всегда проводили 31 декабря за просмотром советских фильмов и поеданием салатов, то пора придумать что-нибудь новое. "Рамблер" придумал пять идей, которые сможет реализовать каждый.

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Для домоседов: пижамная вечеринка

Нарядитесь в красивые пижамы, приготовьте с друзьями фуршет и не забудьте загадать желание под бой курантов. А затем устройте киномарафон: можете посмотреть все серии "Гарри Поттера", "Реальную любовь" и обязательно вспомните про "Гринча", который хотел испортить всем праздник, но не удалось.

Для мечтательных: новогодние гадания

Вы можете не верить в потусторонние силы, чтобы посвятить новогоднюю ночь гаданиям. Это может быть просто способ весело провести время. Приготовьте свечи, колоду карт таро, стаканы с водой и пару зеркал. Изучите варианты гаданий и принимайтесь за дело. Вдруг вы узнаете что-то необычное о своем будущем?

Для тусовщиков: большая вечеринка

Самое классное, что можно придумать для большой компании — это провести вечеринку! Если вы хотите пригласить много людей и не можете устроить вечеринку дома, лучше заранее забронировать лофт.

Для пары: романтик без гаджетов

Сделайте несколько праздничных фотографий, поздравьте близких и оставьте телефоны в стороне. Проведите романтический ужин, поговорите с партнером о ваших отношениях, вспомните самые смешные и позитивные моменты за прошедший год, обсудите планы на будущее.

Для путешественников: конечно, поездка