Почему на Шри-Ланке так много русских и чем она лучше Бали

Если вы когда-нибудь бывали на Шри-Ланке, вы заметили, что вывески почти в любом кафе или магазине дублируются на английском и русском языках, а многие местные знают по-русски несколько слов или даже неплохо говорят.

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Почему же на далеком острове в индийском океане так часто слышна русская речь? От чего здесь так много российских туристов и релокантов? "Рамблер" разбирался в этом.

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Шри-Ланка — прекрасное место для любителей водных видов спорта и дикой природы, а также рай для любителей истории. На самом деле, многие считают, что Шри-Ланка это "Бали подешевле", и если индонезийский остров Бали пользуется славой модного курорта, то Шри-Ланка пока не так распиарена и обжита европейцами. При этом природа здесь ничем не уступает балийской, а историческая ценность острова, как считают многие, гораздо выше.

Так, здесь невероятная островная природа, широкие пляжи, идеальные для серфинга, джунгли и животные и невероятное число исторических памятников. Плюс ко всему - индийский колорит, местные в сари и карри в каждом кафе.

Почему еще остров так популярен у туристов

При закрытом авиасообщении главным плюсом для россиян становятся прямые перелеты. На Шри-Ланку летают и регулярные рейсы, и туристические чартеры. 8-9 часов потребуется, чтобы добраться до Коломбо.

Второй плюс — относительно дешевые цены на острове. Хоть внешне остров ничем не уступает Бали, но цены здесь сильно дешевле. Свежевыжатый сок будет стоить около 200 рублей, а ужин с морепродуктами обойдется в 1,5 тысячи на двоих. Кроме этого, есть и более дешевые кафе и более бюджетная еда.

Третье преимущество острова — сюда не нужно оформлять визы заранее. Пока что для въезжающих по прибытию нужно оформить визу за 60 долларов, но скоро власти обещают отменить и ее.

Чем хороша Шри-Ланка

Шри-Ланка переживает два сезона муссонов, которые в разные месяцы затрагивают разные части страны. Это означает, что в любой момент времени путешественники могут ожидать солнечный климат где-нибудь на острове. Юго-западный муссон длится с мая по июль, что оставляет регионы на севере без осадков, а северо-восточный муссон приходится на период с октября по январь, что делает юг идеальным для поездок.

Удивительная еда

Шри-Ланка славится своеобразной кухней, приправленной экзотическими специями. Знаменитая паста из риса и карри включает насыщенный и ароматный карри из чечевицы и курицы или рыбы с рисом и овощами. Местные жители очень рекомендуют карри с креветками или рыбой. Котту — популярная уличная еда тамильского происхождения с нарезанными лепешками роти и обычно яйцом, мясом, овощами и сальной — острым соусом.

В целом самое вкусное для россиян здесь — морепродукты. Они здесь недорогие и всегда свежие. Можно просто лакомиться креветками, крабами, кальмарами на гриле или рыбой в сочетании с рисом, овощами и картошкой фри.

Редкие животные

В Шри-Ланке есть 26 национальных парков и два морских парка. Самый известный из них, национальный парк Яла, имеет самую высокую плотность леопардов в мире, 215 видов птиц, крокодилов-грабителей и других рептилий, а береговая линия, граничащая с парком, является местом гнездования пяти видов морских черепах. Рядом с Ялой находится национальный парк Удавалаве, где обитают стада слонов и редкие птицы, такие как орел-ястреб и орел-змееяд.

Великолепные пляжи

Шри-Ланка имеет одну из самых нетронутых береговых линий в Азии со множеством нетронутых песчаных пляжей с пальмами и бирюзовой водой. Если вы хотите спокойно понежиться на солнце или позаниматься серфингом, отправляйтесь в Мириссу, а Унаватуна лучше подходит для тех, кто любит пляжные вечеринки и спокойное плавание в океане. Для любителей адреналина Бентота с водными развлечениями, такими как кайтсерфинг и пара-велосипед, является идеальным местом.

Киты и дельфины

Шри-Ланка, вероятно, единственное место в мире, где можно увидеть виды как крупнейшего в мире наземного млекопитающего, слона, так и самого крупного водного млекопитающего, синего кита. В морях у Калпитии регулярно встречаются пять видов китов, в том числе синий кит и малый полосатик. Если вам повезет, вы также сможете увидеть дельфинов-спиннеров. Пиковые месяцы для наблюдения за китами в Калпитии — с января по март.

Великолепные пейзажи и пешеходные тропы

Обилие флоры и фауны Шри-Ланки означает, что здесь есть красивые природные тропы с потрясающими видами и водопадами, туманные горы, возвышающиеся над облаками, склоны холмов, покрытые рисовыми полями и чайными плантациями.