Россия планирует восстановить прямые рейсы с Пакистаном
Обе страны держат связь друг с другом, сейчас обсуждается вопрос о восстановлении прямого сообщения между государствами, сообщает посол Пакистана Мухаммад Халид Джамали.
В беседе с ТАСС он рассказал, что взаимодействие граждан двух стран крайне необходимо, чтобы поддерживать связь. К тому же, это отличный способ вывести торговые отношения на новый уровень.
Однако, по словам посла, к концу года план осуществить вряд ли получится. Во многом все зависит от экономической стороны вопроса. Необходимо понять, насколько прибыльным получится маршрут для авиакомпаний.
Джамали надеется, что поток туристов с появлением прямых рейсов в Пакистан увеличится. Посол также отметил, что у страны есть то, чем можно удивить путешественников.
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