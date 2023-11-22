Россия планирует восстановить прямые рейсы с Пакистаном

Обе страны держат связь друг с другом, сейчас обсуждается вопрос о восстановлении прямого сообщения между государствами, сообщает посол Пакистана Мухаммад Халид Джамали.

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В беседе с ТАСС он рассказал, что взаимодействие граждан двух стран крайне необходимо, чтобы поддерживать связь. К тому же, это отличный способ вывести торговые отношения на новый уровень.

Однако, по словам посла, к концу года план осуществить вряд ли получится. Во многом все зависит от экономической стороны вопроса. Необходимо понять, насколько прибыльным получится маршрут для авиакомпаний.

Джамали надеется, что поток туристов с появлением прямых рейсов в Пакистан увеличится. Посол также отметил, что у страны есть то, чем можно удивить путешественников.