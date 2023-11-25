Чего нельзя делать в одной из беднейших стран мира

Не так давно многие россияне даже не подозревали о существовании Эритреи. Однако в последнее время об этом африканском государстве говорят все чаще.

Для большинства отечественных туристов Эритрея остается terra incognita. Блогеры, побывавшие там, называют это место худшим во всем мире.

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В этом материале рассказываем о правилах поведения в этом таинственном африканском государстве.

Нельзя пить из-под крана

Эритрею часто сравнивают с Северной Кореей. В этой африканской стране практически нет интернета, а правительство не меняется уже как 30 лет. Уровень жизни низкий, инфрастуктура плохо развита. Все это накладывает определенный шарм на Эритрею, а на туриста, решившего ее посетить, определенные обязательства.

В Эритрее ни в коем случае нельзя пить воду из-под крана. Государство не может похвастаться хорошей экологией или качественными очистительным системами. По этой причине воду пить здесь можно только бутилированную. В противном случае есть шанс сильно отравиться.

Едят только правой рукой

Далекая восточная страна имеет богатую культуру и самые неожиданные традиции. Многие из них покажутся туристу не просто странными, но абсурдными. Самая необычная из них касается правил приема пищи.

В Эритрее традиционно едят руками. Однако пользуются при этом только одной из них — правой. Левая считается неподходящей. На то, чтобы применять ее в процессе обеда, не может идти речи. А все потому левой рукой жители Эритреи выносят мусор. Его у них достаточно, а тренд раздельного сбора результатов жизнедеятельности до этой страны пока не дошел.

Никакой политики, личной жизни и религии

Путешественники, побывавшие в Эритрее, отмечают открытость и радушие местных. Они не искушены потоком туристов. По этой причине эритрейцы искренне рады заморским гостям. Даже на деловой встрече тут принято спрашивать «Как ваши дела?». Однако есть и кое-какое табу на беседы.

Эритрейцы не любят обсуждать политику, религию и прочие темы, которые также считаются чувствительными во многих других странах мира. В беседе с местными лучше избегать разговоров о таких вещах. В Эритрее, как пишут в сети, есть тайная полиция. Она пресекает любые обсуждения правящего режима и главы государства.

Однако в этой африканской стране есть плюсы, которые так манят посетить ее многих туристов. Путешественники отмечают, что в Эритрее практически во всех кафе есть кофе. Причем там этот напиток, как рассказывают ценители, один из лучших. А помимо традиционной кухни тут есть итальянская. Паста и пицца встречаются в каждом ресторане. Это объясняется колониальным прошлым Эритреи, когда страна была под контролем Италии, откуда в Африку переехало много итальянцев, принесших с собой культуру родины.