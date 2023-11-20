Странные правила, которым вынуждены следовать туристы в Северной Корее

Одна из самых закрытых для посторонних глаз стран – Северная Корея. Попасть в нее можно, существуют даже туристические поездки в страну со строгим режимом.

Однако гости Северной Кореи должны соблюдать определенные правила, некоторые из которых могут показаться довольно странными. “Рамблер” рассказывает о нюансах, которые следует учесть туристу, желающему посетить Северную Корею.

Памятка для туристов

Самостоятельно передвигаться по территории страны никто не позволит. Для этого существует специальный гид, который сопровождает туристов на протяжении всей поездки и показывает достопримечательности. Гид – гарант того, что с гостями страны не случится ничего плохого.

Запрещается фотографировать объекты, которые имеют военную или государственную важность для Северной Кореи. А вот людей фотографировать можно, но если они дадут на это согласие. Однако слишком долго с местными не рекомендуется.

Таможенный контроль

Северная Корея может похвастаться довольно суровой и жесткой таможенной системой. Туристам запрещается ввозить книги или любые другие источники информации пропагандистского характера. Под запрет попадают и книги зарубежных авторов о Северной Корее, а также порнография.

Телефоны разрешили провозить только в 2013 году, однако толку от них не будет. В стране до сих пор не существует мобильного интернета. Некоторые гостиницы предоставляют выход в сеть, но лишь на ограниченное количество времени. В случае чрезвычайной ситуации турист должен обратиться к гиду, который решит возникшую проблему. Жителям других стран не разглашают информацию о номерах телефонов оперативных служб.

Другие правила посещения страны

Иностранцы вынуждены следовать еще одному правилу – расплачиваться только наличными деньгами. Международные банковские карты не принимаются на территории страны. Менять валюту лучше в гостинице или официальных точках. Если турист купит валюту в другом месте, где курс более выгодный, он рискует быть депортированным. В худшем случае, иностранца арестуют.

С особым трепетом стоит отнестись к символике страны. Любое неосторожное взаимодействие с госплакатами, фотографиями и постерами будет расцениваться как неуважение к правителю Ким Чен Ыну.