Как в Корее травят туристов за лишний вес

Каждый народ отличается своим менталитетом, традициями и другими особенностями. Так, мы знаем, что в Таиланде все улыбаются и ждать от них грубости почти не приходится, в отличии от Египта, где гораздо больше шансов нарваться на неприятности.

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Так, в Корее, популярность которой растет у российских туристов, совсем другие правила. Оказывается, корейцы очень много внимания уделяют внешности. Подробнее об этом "Рамблер" расскажет в материале.

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Конечно, больше всего о стране можно узнать от тех, кто там побывал. Российские туристы, релоканты и студенты, которые жили в Корее рассказывают, что в стране все совсем по-другому.

Так, о своих наблюдениях рассказала автор телеграм-канала "В женской шкуре". По ее словам, если в России у вас размер одежды самый маленький (XS-S), то в Корее вы женщина самого большого размера (L-XL), и все будут вам спокойно на это намекать.

"В магазине заявят прямым текстом: женщина, на вас тут ничего нет, уходите. Поэтому купить что-то локальное корейское получится только тем русским девочкам, которого в детстве постоянно дразнили за худобу", — рассказывает автор.

Многие подкрепили такие впечатления:

"Там очень жесткий буллинг за вес. А айдолы? Они же худющие все";

"Зашла купить себе халатик в сеть домашней одежды. Так мне с трудом нашли размер L, причем, убеждали, что у них такого размера точно нет, но потом все-таки пошли искать. Очень-очень странная азиатская размерная сетка";

"В Корее были эти летом, и, таки, да, в двух отделах разных ТЦ мне невозмутимо говорили на ломаном английском, что для вас у нас ничего нет";

"Из-за культа худобы и буллинга даже в сторону девочек в размере М, в Корее очень распространены анорексия и рак желудка, соответственно".

Конечно, многие объясняют это тем, что в Азии традиционно опираются на недостижимые идеалы, а массовые индустрии только подкрепляют это:

"Все стремятся к идеалу и страдают. Но идеала этого нет. Истоки недостижимого идеала лежат в конфуцианской теме. То есть пухленькие девочки обязаны считать себя некрасивыми. И считают, на этом построена индустрия пластической хирургии, медицинский туризм и даже косметическая тема. Ну и индустрия айдолов, само собой".

Кроме того, есть и более яркие примеры травли за внешний вид в Корее:

"В ресторане могут принести только воду. И добавить «вам надо сбросить вес, поэтому это все, что мы можем вам предложить». Хорошо, что такое могут сказать только корейцам, а иностранцев не трогают.



А бабушки легко могут тебя обсуждать. Вот прямо сидят за соседним столиком и говорят на своем: бедненькая, итак полная, так еще и ест. Ужас какой!".