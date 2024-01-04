Таиланд давно завоевал славу одного из лучших мест для отдыха в Азии. Но на этом огромном континенте есть и другие интересные направления, на которые стоит обратить внимание.

Одной из таких стран является Шри-Ланка. Это государство, расположенное на большом тропическом острове в Индийском океане.

Отдых на Шри-Ланке подойдет как для расслабленного пляжного отпуска, так и для активных путешествий, знакомства с природой и культурой страны. В последнее время все больше туристов выбирают эту экзотическую страну в качестве альтернативы привычному Таиланду.