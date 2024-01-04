Где отдохнуть в Азии кроме Таиланда: видео
Таиланд давно завоевал славу одного из лучших мест для отдыха в Азии. Но на этом огромном континенте есть и другие интересные направления, на которые стоит обратить внимание.
Одной из таких стран является Шри-Ланка. Это государство, расположенное на большом тропическом острове в Индийском океане.
Отдых на Шри-Ланке подойдет как для расслабленного пляжного отпуска, так и для активных путешествий, знакомства с природой и культурой страны. В последнее время все больше туристов выбирают эту экзотическую страну в качестве альтернативы привычному Таиланду.
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