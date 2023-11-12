Названы популярные у россиян безвизовые страны

Согласно глобальному рейтингу паспортов Henley Passport Index, в настоящее время для российских граждан доступны 115 стран без необходимости оформления виз. Эту информацию приводит "Парламентская газета".

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подчеркнул, что все самые популярные туристические направления среди российских путешественников являются безвизовыми. Популярность туристических направлений определяется как наличием безвизового режима, так и наличием прямых авиарейсов в страну.

По общему числу поездок лидирует Турция, предоставляющая безвизовый доступ для россиян. На втором месте находится Таиланд, а третье место занимают ОАЭ, которые стали популярными у российских туристов после отмены виз. Горин отметил, что количество российских туристов в ОАЭ увеличилось с 450 тысяч до 1,1 миллиона за последние три года, включая деловой и классический туризм.

Египет занимает следующую позицию по популярности, а Шри-Ланка, которая в ближайшем будущем станет доступней для россиян, замыкает список. В конце октября власти Шри-Ланки объявили об отмене визовой платы для граждан России и еще шести стран до 31 марта 2024 года.