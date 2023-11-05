Что делать осенью в Батуми: почему туристы раскупают билеты на первые прямые рейсы
Ранее СМИ сообщили, что до популярного грузинского курорта Батуми вновь запустится прямое авиасообщение из Москвы. Согласно утвержденному расписанию, рейсы будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время вылета в будние дни приходится на 7 часов утра, а в выходной – на 8 часов утра.
Билеты активно раскупаются туристами, несмотря на то, что уже далеко не лето. "Рамблер" расскажет, зачем путешественники стремятся в Батуми.
Осень – одно из лучших времен года для посещения Батуми. Теплая и солнечная погода держится до поздней осени, поэтому этот период называют «бархатным сезоном». Осенняя солнечная погода с отдыхом на море лучше всего подходит для сельского отдыха и винного туризма. В это время в горной Аджарии проходит сбор винограда, где можно принять участие в сборе лоз и изготовлении вина. В Аджарии лозы выращивают не на открытых полях, а в горных районах, что создает красивые виды.
Осень – праздник настоящих красок в Батумском ботаническом саду. Сад, известный своими разнообразными пейзажами, теперь окрашен одновременно во множество цветов - осенние оттенки перекликаются с синевой моря на фоне. Прогулка по осеннему саду наполнит вас приятным настроением и положительными эмоциями. Здесь можно просто долго бродить, наслаждаясь видами, или устроить велопрогулку.
Кстати, осень в Батуми ассоциируется с мандаринами! В Аджарии цитрусовые собирают с 15 ноября по 15 декабря. Оранжевые мандарины и апельсины, спрятанные в зеленых листьях, их удивительный аромат и восхитительный вкус подарят вам потрясающие эмоции и воспоминания.
В Батуми попробовать свежевыловленную вкусную рыбу можно во многих местах, даже на рыбном рынке, где можно купить и приготовить рыбу любого пойманного там вида.
Осенью рыбаки в Аджарии ловят скумбрию, лифор, мюлюс и кефаль. Берег Порта, озеро Нури, Чорохи и Аджарисцкали – это места, где можно встретить множество рыбаков. Есть особая категория туристов, которые любят отдыхать в Аджарии, поскольку им здесь предоставляется возможность порыбачить.
Осень – время, когда еще тепло днем и уже прохладно вечерами, поэтому сначала можно долго гулять и наслаждаться видами, а вечером ужинать и согреваться чаем.
Что еще делать в Батуми осенью
А теперь поговорим о достопримечательностях Батуми, которые нельзя пропустить при посещении города.
Прогуляйтесь по Старому городу
Старый город Батуми не очень большой, но это, безусловно, очаровательное место для прогулок. Первоначально он был построен в 19 веке, когда Батуми был важным портом на пути от Каспийского моря в Европу, и многие впечатляющие здания до сих пор относятся к тому времени. Старый город Батуми был недавно отреставрирован и сейчас выглядит очень впечатляюще.
Улицы длинные, прямые и очень живописные. Центром Старого города является Пьяцца – скрытая площадь, построенная в итальянском стиле с уличными кафе, магазинами и красивой мозаикой в центре (она считается самой большой мраморной мозаикой в Европе!). Еще одно место, которое нельзя пропустить, расположенное немного в стороне от старого города, — это площадь Европы со статуей Медеи и впечатляющими зданиями вокруг.
Лучший способ открыть для себя Старый город Батуми — бесцельно бродить по нему. Вы не заблудитесь, но можете найти здесь настоящие жемчужины.
Наслаждайтесь уличным искусством Батуми
Еще одна вещь, которую вы не ожидаете от Батуми, — это увидеть здесь так много уличного искусства. Вы можете найти замечательные произведения искусства по всему городу, но большинство из них находятся в районе Старого города. Есть большие впечатляющие фрески (например, на боковой стене здания университета на проспекте Руставели), классные трафареты и даже известный барашек.
Вот уже несколько лет в Батуми проводится ежегодный фестиваль уличного искусства, на котором собираются местные и международные художники, создающие удивительные работы на стенах по всему городу.
Полюбуйтесь пейзажами Аджарии
Находясь у статуи Али и Нино, не упустите прекрасный вид на аджарский пейзаж с холмами, спускающимися к Черному морю. Это завораживающий вид, один из лучших в центре Батуми.
Поднимитесь на канатной дороге, чтобы увидеть Батуми сверху
Чтобы насладиться лучшими видами на Батуми и окрестности, по канатной дороге Арго можно подняться на близлежащую гору Анурия. Дорога занимает около 15 минут, и уже по пути можно полюбоваться прекрасными видами.
С верхней станции канатной дороги открывается вид на горизонт центра Батуми, холмы Аджарии и бескрайние воды Черного моря.
Лучше всего делать это незадолго до заката, и весь город будет покрыт мягким оранжевым цветом.
Посетите местный фермерский рынок
Если вы хотите взглянуть на местную жизнь, я рекомендую посетить местный фермерский рынок. Он расположен немного в стороне от центра города (менее 2 км), но поездка того стоит.
Здесь можно приобрести все лучшие грузинские вкусности: свежие продукты, ароматные специи, сочные фрукты и овощи и многое другое.
Также в Батуми, недалеко от гавани, можно найти рынок морепродуктов, где можно полакомиться свежей рыбой сразу после ее покупки.