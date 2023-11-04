Самые экстремальные отели мира

Если вам надоели обычные отели all-inclusive, готовьте свои чемоданы — пора отправляться в подводные гостиницы, спать на отвесной скале и валяться на кроватях изо льда.

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Все о самых экстремальных отелях в мире — в материале "Рамблер".

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Seaventures Dive Rig, Малайзия

Seaventures Dive Rig

В малазийском штате Сабах старая нефтяная вышка была превращена в современный отель с более чем 27 номерами и развлечениями. Это замечательное место для отдыха для тех, кто хочет заняться подводным плаванием в Малайзии, поскольку вокруг отеля расположены впечатляющие коралловые рифы.

Icehotel, Швеция

Icehotel

Отель Icehotel в Швеции работает круглый год, но в зимние месяцы в нем есть несколько холодных комнат, полностью вырезанных изо льда близлежащей реки Торне. Температура в номерах обычно составляет от -5 до -8 градусов Цельсия, а гости спят в утепленных спальных мешках. В теплых комнатах можно отдохнуть от сильного холода. На территории курорта есть сауна и гидромассажная ванна на дровах.

Natura Vive Skylodge, Перу

Natura Vive Skylodge

Буквально прикрепленный к склону горы отель Natura Vive Skylodge — не для слабонервных. Даже чтобы добраться до этого единственного в своем роде отеля, необходимо прибегнуть к крайним мерам. Гости должны либо преодолеть склон горы с помощью скалолазания, либо пройти по туристической тропе, которая включает в себя несколько зиплайнов. Сам отель представляет собой кластер из алюминиевых и поликарбонатных апартаментов, которые защищают гостей от воздействия высокогорного давления и температуры, не мешая при этом любоваться невероятными видами, которые можно увидеть только в горах.

Null Stern Hotel, Швейцария

Null Stern Hotel

Null Stern Hotel — это необычный хоспиталити-проект, адрес которого постоянно меняется. Каждый сезон открывается запись на бронирование номера или, что вернее, кровати в одной из локаций в швейцарских Альпах. Слоган "отеля" гласит: "Единственная звезда — это вы". Это великолепное произведение современного искусства на вершине горы, где можно спать под звездами, приобщаясь к природе.

Hotel Everest View, Непал

Hotel Everest View

Расположенный на самой большой высоте среди всех отелей мира, согласно Книге рекордов Гиннесса 2004 года, отель Everest View предлагает одни из лучших видов на нижний регион горы Эверест. Для того чтобы добраться до отеля, необходимо либо пройти по нижним горным склонам, либо подняться на вертолете до вертолетной площадки, расположенной на территории отеля.

Jules' Undersea Lodge, США

Jules' Undersea Lodge