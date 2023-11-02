Новый год – один из самых любимых праздников для многих людей. Это время, когда хочется отдохнуть от повседневных забот, насладиться атмосферой праздника и провести время с близкими.

Что может быть лучше, чем встретить Новый год на морском побережье?

Одним из самых близких и популярных направлений на новогодние каникулы являются Арабские Эмираты. В зимние месяцы дневная температура воздуха там держится на отметке +25 градусов.