Спрос россиян на новогодние туры в Малайзию вырос на 35%

Все больше россиян хотят провести Новый год в Малайзии – спрос на такие туры увеличился на 35% по сравнению с 2019 годом, сообщает АТОР.

При этом стоимость турпакетов снизилась.

Например, цены на тур на 9 ночей на остров Лангкави с 2 ночами в Куала-Лумпуре стартуют от $2 761 на человека.

За тур в Куала-Лумпур + Борнео придется отдать $3 088, а за путевку на Бали, которая включает 2 ночи в малазийской столице – $2 865.