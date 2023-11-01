Спрос россиян на новогодние туры в Малайзию вырос на 35%
Все больше россиян хотят провести Новый год в Малайзии – спрос на такие туры увеличился на 35% по сравнению с 2019 годом, сообщает АТОР.
При этом стоимость турпакетов снизилась.
Например, цены на тур на 9 ночей на остров Лангкави с 2 ночами в Куала-Лумпуре стартуют от $2 761 на человека.
За тур в Куала-Лумпур + Борнео придется отдать $3 088, а за путевку на Бали, которая включает 2 ночи в малазийской столице – $2 865.
Все туры включают авиаперелет из Москвы, проживание в отелях, трансферы и обзорные экскурсии.
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