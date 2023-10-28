Турист назвал "помойкой" популярные районы Бали

Один российский турист выразил свое мнение о том, что многие путешественники из России и других стран не всегда выбирают наилучшие места для отдыха на острове Бали, и некоторые районы он описывает как настоящие "помойки", пишет «Турпром».

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Согласно его оценке, южная часть Бали считается менее подходящей для отдыха, так как она характеризуется высокими уровнями загрязнения, пыльными дорогами, шумом и постоянными пробками. Он также считает, что эти районы не предлагают таких живописных видов, какие могли бы порадовать глаза туристов. В частности, он указывает на Денпасар, Джимбаран и Куту, описывая их как недостаточно привлекательные для продолжительного пребывания. Согласно мнению этого туриста, эти районы могут быть интересны разве что для краткосрочного визита, чтобы решить какие-либо организационные вопросы, такие как покупка сим-карты или аренда мопеда.

Вместо этого, турист рекомендует рассмотреть другие районы для более комфортного и приятного отдыха. Он особо выделяет Убуд, где можно найти доступное и уютное жилье. Кроме того, он призывает обратить внимание на северную часть Бали, включая места, такие как Кинтамани, озеро Батур и деревню Мундук. В своем описании этих районов он подчеркивает их прекрасные горные пейзажи, вулканы, высокие водопады и восхитительную природу.