Власти Бали будут пристальнее следить за туристами

Иммиграционная служба Бали обратилась к местным отельерам с просьбой принять участие в сборе данных об иностранных гражданах для усиления контроля за ними. Об этом сообщают "РИА Новости".

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Сбор информации предлагается осуществлять при помощи специального сервиса под названием APOA. Он разработан генеральным управлением иммиграции Индонезии для того, чтобы эффективнее отслеживать местонахождение и деятельность проживающих в стране иностранцев.

"Мы можем без промедления бороться с иностранцами, которые совершают нарушения", – заявил глава иммиграционной службы Бали Сугито.

По его словам, приложение доступно для скачивания через сервис Google Play.