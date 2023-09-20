Власти Бали будут пристальнее следить за туристами
Иммиграционная служба Бали обратилась к местным отельерам с просьбой принять участие в сборе данных об иностранных гражданах для усиления контроля за ними. Об этом сообщают "РИА Новости".
Сбор информации предлагается осуществлять при помощи специального сервиса под названием APOA. Он разработан генеральным управлением иммиграции Индонезии для того, чтобы эффективнее отслеживать местонахождение и деятельность проживающих в стране иностранцев.
"Мы можем без промедления бороться с иностранцами, которые совершают нарушения", – заявил глава иммиграционной службы Бали Сугито.
По его словам, приложение доступно для скачивания через сервис Google Play.
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