Туроператоры рассказали, куда поехать отдыхать вместо ОАЭ

Объединенные арабские эмираты являются одним из наиболее популярных направлений для отдыха среди россиян. Туроператоры рассказали "РИА Новостям", в какие страны можно отправиться, если хочется новых впечатлений.

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В качестве альтернативы популярному курорту эксперты предлагают рассмотреть Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Они обладают схожей с ОАЭ атмосферой, климатом и архитектурой.

Туроператоры в том числе рассказали об отличительных чертах каждой страны. Так, например, Катар впечатляет своим сервисом и инфраструктурой, которые значительно преобразились в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу.

В Омане нет привычных для ОАЭ небоскребов и огромных торговых центров, а в Бахрейне удивительным образом сочетаются европейская свобода и национальный колорит.

Саудовская Аравия, в свою очередь, только открывается для туристов, поэтому здесь важно следовать местным обычаям и традициям. Например, отдавать предпочтение закрытой одежде, от которой можно отказаться в ОАЭ. Саудовская Аравия подойдет для путешественников, которые любят изучать разные культуры и посещать экскурсии вместо отдыха на пляже.