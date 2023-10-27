Россияне планируют отправиться на ноябрьские выходные в Санкт-Петербург, Москву либо Казань. Об этом сообщает "РБК" с ссылкой на данные аналитиков сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов.

Эксперты в том числе рассказали о расценках на жилье в этих городах. Так, средняя стоимость забронированной ночи в северной столице в этом году составила 4 400 рублей, что на 16% больше в сравнении с прошлогодними показателями.

Средняя стоимость одной ночи в период с 3 по 7 ноября равна 5 100 рублям – прирост за год составил 19%. В Казане же, чтобы переночевать, потребуется потратить около 5 200 рублей.

В список самых популярных направлений для отдыха на ноябрьские праздники также вошли Нижний Новгород, Минск, Ярославль, Сочи, Тула, Псков и Калининград. Как отмечают специалисты, в целом топ городов-лидеров по числу бронирований на эти даты не изменился.