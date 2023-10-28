Самые атмосферные заброшки, которые привлекают сталкеров

В последние годы строится все больше зданий. Однако что происходит со старыми? Их либо сносят, либо забрасывают, и они стоят совсем без дела, все сильнее разрушаясь с каждым годом.

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Однако давно позабытые постройки привлекают любителей острых ощущений, которые хотят прочувствовать атмосферу когда-то живого места. “Рамблер” рассказывает о самых впечатляющих и интересных заброшках, которые раскиданы по всем уголкам земли.

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Маяк на Сахалине

Романтическая постройка находится на мысе Анива на полуострове Сахалин. Соорудили маяк в далеком 1939 году, чтобы обеспечивать безопасность судов. Пользовались им военные. Однако к 2006 году маяк стал не нужен, и его забросили. Высота постройки составляет тридцать метров, а одинокое сооружение выглядит крайне живописно.

Yaroslav Shuraev/commons.wikimedia.org

Дом в Мэриленде

Из-за сильного наводнения часть Голландского острова в Чесапикском заливе оказалась затопленной. Однако осталось одно здание, которое до конца так и не ушло под воду. Оно как будто служит напоминанием того страшного события, которое стерло с лица земли чью-то родину и знакомые с детства закоулки.

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Вилла на озере Комо

Проект создавался для семьи Феликса де Веччи в далеких 1850-х годах. Вилла получилась шикарная, дом был знаменит своей красотой и фонтанами. Однако случилось несчастье. Однажды Феликс вернулся домой и обнаружил, что его жена жестоко убита, а дочь похищена. Хозяин виллы не смог смириться с горем и застрелился, с тех пор в особняке никто не живет.

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Замок Килхурн

Крепость стоит на острове в озере Лох-Эйв, которое находится в Шотландии. Несколько веков назад замок принадлежал знатной семье Кэмпбеллов. В 1760 году здание было повреждено молнией, а еще пострадало от бури. С той поры в замке никто не живет, но местные любят это место и часто приходят посмотреть на одинокий Килхурин.

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Дом-призрак в Детройте

Раньше Детройт был одним из самых густонаселенных городов Америки, но потом люди начали массово уезжать из него. Впоследствии процветающий мегаполис опустел, превратившись в полузаброшенный город. В итоге осталось много заброшенных домов, которые оставили когда-то жившие в Детройте семьи. Один из них особо привлекает туристов, местные называют его домом-призраком.

Jim Garrett/commons.wikimedia.org

Храм Та Прохм

В древности Храм Та Прохм принадлежал цивилизации кхмеров. Но в пятнадцатом веке на них напало соседний Таиланд, воины которого разграбили храм и вынесли оттуда все ценности. С тех пор Храм Та Прохм заброшен. Здание украшают лианы и большие деревья, которые умудрились покрыть своими корнями фасад здания.