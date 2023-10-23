Срок пребывания россиян в Китае без визы хотят увеличить

Срок безвизового пребывания в Китае для россиян планируется увеличить до 21 дня. Об этом сообщает информагентство DEITA.RU.

Безвизовый режим для групповых туристических поездок между Россией и Китаем возобновил работу с 1 августа 2023 года. Сейчас туристы из России могут находиться в Китае в течение 15 дней.

Уточняется, что новое соглашение уже разрабатывается. Когда новые правила будут утверждены и начнут действовать, на данный момент не известно.