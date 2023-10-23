Пассажир самолета лишился работы из-за неудачной шутки

Юрист австралийской компании Corrs Крис Аллен решил скоротать время в полете и устроить розыгрыш. В итоге из-за шутки мужчина потерял работу, пишет RollOnFriday.

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Крис Аллен и его коллеги сели на рейс авиакомпании Virgin из Сиднея в Тасманию для участия в конференции.

Аллен, специалист по прямым инвестициям, решил, что будет весело устроить розыгрыш, и отправился в туалет, где написал записку. На листке бумаги было написано: "Меня удерживают против моей воли. Пришлите помощь".

Затем Аллен попытался привлечь внимание коллеги, сидящего в другом ряду, но его записка попала в руки бортпроводников, которые были настолько встревожены ее содержанием, что предупредили пилотов.

По прилете Аллена в аэропорту Тасмании встретили полицейские и машины спасателей. Юрист попал под стражу, его отпустили с предупреждением.

Пранк Аллена возмутил руководство Corrs, и компания опубликовала публичное заявление.

"Мы можем подтвердить, что в четверг на рейсе в Хобарт произошел инцидент с участием одного из партнеров Corrs. Данный человек сотрудничает с властями, он взял на себя всю ответственность и подал заявление об отставке, которое было принято", — прокомментировали в компании.

В полиции отметили, что служащие серьезно относятся к любым сообщениям о происшествиях, в том числе и на борту самолетов.