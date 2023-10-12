Как выглядит пятизвездочный отель, расположенный в пещерах Санторини

Санторини является одним из самых популярных и красочных курортов не только в Греции, но и во всем мире. Неудивительно, что в сети нередко можно встретить фотографии с захватывающими дух видами из отелей, расположенных в этой местности. Уютные пляжи с белым песком, чистая лазурная вода и белоснежные здания привлекают путешественников со всего мира.

© Perivolas Hotel / booking.com

Но есть на этом живописном острове особое место, сочетающее в себе роскошь, комфорт и изюминку местной архитектуры. Речь идет о пятизвездочном отеле Perivolas Hotel, номера в котором бронируют за несколько месяцев до самой поездки. Подробности – в материале "Рамблера".

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Местность

Perivolas Hotel / booking.com

Гостиница располагается на скалах над Эгейским морем, в нескольких минутах ходьбы от живописного города Ия. Именно он славится застройками из светлых домов, с которыми, вероятно, у многих Греция в принципе и ассоциируется. Благодаря такой локации из номеров отеля открываются виды и на пляж, и на узкие улочки, по которым всегда гуляют туристы.

Номера

Отель располагает 22 номерами в отреставрированных пещерах, история которых оценивается как минимум в три столетия. Несмотря на то что каждый номер представляет собой полноценное жилище и относится к классу "люкс", выглядят все они достаточно аскетично. Впрочем, нельзя не признать, что белоснежные стены, мебель и лежаки отлично сочетаются как друг с другом, так и местностью в целом.

Perivolas Hotel / booking.com

Помимо этого, почти в каждом домике имеются терраса и джакузи. Для путешественников, желающих побыть наедине с собой и отдохнуть в тишине, есть номера с собственным бассейном.

Perivolas Hotel / booking.com

Судя по всему, такие варианты пользуются особой популярностью: тревел-блогеры зачастую делятся видеороликами, снятыми в этих номерах.

Развлечения

Даже если вы не планируете прогуливаться по близлежащим районам и изучать местные достопримечательности, заскучать в гостинице не получится. Во-первых, к услугам гостей бассейн, баня, сауна, массажный кабинет и фитнес-зал.

Во-вторых, у отдыхающих здесь есть возможность посетить одноименный ресторан Perivolas. Он расположен в отреставрированном винном погребе, а подаются здесь блюда средиземноморской и греческой кухни, приготовленные из местных продуктов. Посещать его могут исключительно гости отеля.

Отзывы

Perivolas Hotel может похвастаться рейтингом под 10 из 10 возможных баллов на сервисах по бронированию жилья. И почти все отзывы о нем, соответственно, с наивысшей оценкой и похвалами.

"Это удивительное место. Фотографии не передают всей его красоты. Гостинца безупречная, отлично спроектирована, а со всей ее территории открываются потрясающие виды. Множество комфортных мест для отдыха на свежем воздухе, тихо и спокойно, но при этом всего в 10 минутах ходьбы от отеля – магазины и рестораны".

А так описывают объект размещения сами владельцы: