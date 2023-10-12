Жемчужина Аравии: как подготовиться к путешествию в Оман

Арабские страны сегодня – самое привлекательное направление для туризма. С хайтеком Эмиратов, новостройками Катара и островами Бахрейна многие уже познакомились.

© Unsplash

Следующая страна, достойная нашего внимания, – Султанат Оман с его пустынями и горами.

Видео дня

Об отдыхе на Оманских берегах "Рамблеру" рассказала тревел-эксперт, основатель турагентства Trinity Mom’s Travel, Людмила Чернавская.

Даже если вы уже очень внимательно изучили арабский регион и думаете, что вас там нечем удивить, отправляйтесь в Оман. Эта страна – один из двух в мире султанатов, место, где творилась история и смешались несколько очень ярких культур.

Культура Омана отличается от хорошо знакомых нам Эмиратов или Катара. На нее значительно повлиял соседний Йемен. Через него пролегает путь в Африку и он долго находился под влиянием Османской империи.

В 1960-х в Омане, как и во многих арабских странах, нашли месторождения нефти. Страна стала стремительно богатеть, при этом уклад и образ жизни ее жителей почти не изменился.

Оман – настоящая арабская страна, где не построили небоскребы и ночные клубы, а сохранили свое историческое и культурное наследие. Увидеть тот самый "Восток – дело тонкое", не тронутый европеизацией, сегодня можно именно здесь. Гремучая смесь из африканских мотивов, исламской архитектуры, нефтедолларовой роскоши и тщательно сохраняемых традиций привлекает все больше туристов со всего мира. Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Самая яркая точка и главный курорт Омана – это столица Маскат. Здесь в XV веке побывал Афанасий Никитин, городом владели португальцы, там располагалась столица Османской империи, а сегодня вершатся многомиллиардные сделки и роскошно отдыхают туристы.

Оман – очень богатая страна, поэтому и отдых там организован по высшему разряду. Есть отели всех мировых сетей от Shangri-La до Crown Plaza, есть местные отели, где о слове "люкс" знают все. У некоторых отелей есть свои пляжи и даже закрытые бухты, но большинство предлагают туристам отдыхать на оборудованных городских пляжах. Можно уехать в уединенный отель-дворец в горах, но лучше поселиться в центре города, чтобы осмотреть все его достопримечательности. Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Эксперт дала несколько советов путешественникам, которые захотят посетить Оман.

Пять самых ярких точек Маската:

Великая мечеть султана Кабуса, построенная в начале 2000-х. Роскошные люстры и ковры внутри, огромный парк вокруг – идеальное место для знакомства с традициями ислама. Королевская опера – в этом сезоне на этой роскошной многофункциональной площадке покажут и классические оперы "Богема" и "Сон в летнюю ночь", и ледовые и цирковые шоу, и концерты традиционной арабской музыки. Национальный музей Омана познакомит с культурой и историей страны через уникальные археологические находки, традиционные музыкальные инструменты, ковры и украшения древних кочевников. Крытый рынок Матрах предлагает отличный микс из традиционных восточных (золота, специй, ремесел) и вполне себе европейских (одежда, обувь, игрушки) товаров. Крепости Аль-Нимани и Аль-Джалали, расположенные в бухте Старого Маската, лучше всего смотреть с воды, отправившись на вечернюю морскую прогулку.

Почему стоит ехать в Оман уже в этом сезоне?

Для россиян действует безвизовый въезд, если отдых займет менее 14 дней. Летают прямые рейсы Москва–Маскат, с пересадкой добраться можно через Стамбул или Дубай.

Страна считается одной из самых безопасных в мире, там минимальная преступность и большое уважение к туристам.

Период с октября по апрель идеален для туризма: невыносимая жара спадает, море становится прохладней.

Есть ли ограничения для туристов?

Как в любой стране мира, в Омане действуют некоторые правила, которые необходимо соблюдать туристам.

Так, например, стоит помнить о том, что алкоголь продают только в отельных барах и специальных магазинах. Привезти с собой можно не более 1 литра спиртного на человека.