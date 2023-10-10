Почему самолеты не летают над Тибетом

Загадочный и мистический Тибет — это одно из самых высоких и недоступных мест на Земле. Примечательно, что самолеты избегают пересечения этой территории. На первый взгляд, ничего необычного в этом нет, но на самом деле существует несколько интересных объяснений для этого явления. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Географические особенности

Тибет находится на высоте более 4,000 метров над уровнем моря, и его ландшафт представлен высокими горами, включая Гималаи. Эти естественные барьеры создают значительные трудности для полетов самолетов, особенно малых и средних классов. Возникновение воздушных турбулентностей, а также низкое давление и тонкость воздуха на такой высоте могут затруднить управление самолетом.

Опасности и ограничения для самолетов

Высокая география Тибета создает дополнительные риски для самолетов. Низкое давление кислорода и непредсказуемая природа горных ветров могут повлиять на работу двигателей и авионики. Эти условия могут быть особенно опасными для малых самолетов.

Стратегически важный объект

Тибет является стратегически важной территорией для Китая, и полеты над этой областью могут считаться нарушением воздушного пространства. Кроме того, Китай может контролировать воздушное движение в этом регионе, поэтому другие страны предпочитают избегать конфликтов.

Социокультурные и религиозные аспекты