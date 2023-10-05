Самые опасные горы для восхождения

Альпинисты постоянно проверяют себя на прочность, покоряя неприступные вершины. Некоторые горы особенно опасны, и риск не вернуться живым с очередного восхождения крайне высок. “Рамблер” рассказывает, какие вершины признаны самыми опасными и в чем заключается трудность в их покорении.

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Канченджанга

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Эта гора находится в Индии и занимает третье место в мире по своей высоте, составляя 8586 метров. Альпинисты мечтают покорить ее, но в то же время боятся, ведь на Канченджанге практически не бывает хорошей погоды. С нее постоянно сходят лавины, а дорожки на вершину до сих пор не проложены. Только 190 человек смогли добраться до самой высокой точки, это всего 22% от общего количества альпинистов, которые решили попытать свою удачу в покорении вершины. В Непале даже существует легенда о том, что гора убивает женщин, которые пытаются добраться до самого верха. Только одной женщине удалось покорить вершину и спуститься обратно. Ею была британка Джинетт Харрисон, совершившая подвиг в 1998 году.

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Чогори

Эта гора вторая по высоте, уступает она только Эвересту. Расположена она на границе Китая и Пакистана, и заслуживает звание самой северной горы. Подняться к ее вершине крайне трудно. Процент смертности альпинистов составляет порядка 25%. Альпинисты, которые пытались добраться до наивысшей точки в зимний период, никогда не возвращались живыми. Они погибали либо от холода, либо от схода лавин.

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Эйгер

На первый взгляд может показаться, что ничего страшного в этой горе нет, ведь ее высота довольно небольшая – 3970 метров. Однако долго время люди даже не решались подступиться к Эйгеру, так как это казалось невозможным. Основная опасность вершины кроется в том, что практически у самого конца маршрута со склона в два километра на альпинистов скатываются глыбы льда, повышая фактор риска. Однако глыбы сходят только в более теплый сезон, поэтому для безопасного восхождения лучше выбирать самые холодные дни.

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Эверест

Эта гора – самая высокая из всех существующих, а по своей форме она напоминает пирамиду. Ее высота составляет 8428 метров. Чтобы покорить Эверест, альпинист потратит не менее полутора месяца и потеряет порядка 10-15 килограмм своего веса. С каждым годом число тех, кто смог добраться до вершины, возрастает. А те, кто не выдерживает нагрузки, умирают и остаются на горе навсегда, так как тела практически невозможно найти и эвакуировать.