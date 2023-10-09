Что творится на самых опасных пляжах мира

Все мы любим проводить время на пляже: загорать, купаться и смотреть, как садится солнце. Но что, если на живописном побережье скрывается зловещая тайна, невидимая невооруженным глазом?

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Что ж, красивые пляжи могут таить множество смертельных угроз. "Рамблер" расскажет о пляжах, признанных самыми опасными в мире.

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Пляж Ханакапиай (Гавайи)

Номером один в списке самых опасных пляжей мира является пляж Ханакапиай. Блестящие золотые пески, окруженные черными скалами, заставят вас немного расслабиться, но тихая вода здесь может мгновенно превратиться в волны. На самом деле, здесь бывают очень опасные приливы, поэтому так много пловцов утонули в водах Ханакапиайя.

Берег Скелетов

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На этом побережье в Намибии то и дело встречаются чьи-то скелеты. Дело в том, что бесчисленное количество кораблей было уничтожены здесь из-за страшного Бенгельского течения. Еще больше страха добавляют 11 видов акул, обитающие в этих водах. Если кто-то все же выживет, ему ко всему прочему придется встретить тигров и гиен, разгуливающих на пляже. Неудивительно, что португальские мореплаватели называли это побережье еще одним названием: «Врата ада».

Мыс Трибулейшн

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Австралия – красивая страна, предлагающая множество нетронутых пляжей. Однако не все знают, что эти пляжи могут быть смертельными. Мыс Скорби полон пчел, которые способны ужалить отдыхающих до смерти. Кроме того, здесь обитают морские крокодилы и даже деревья на этом пляже ядовитые.

Также на мысе обитают казуары, нелетающие птицы размером с эму или страуса, чьи когти достаточно острые, чтобы разорвать вас с головы до ног.

Нью-Смирна-Бич

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То, что на фотографиях может выглядеть безупречно красиво, не всегда может быть правдой. За этой красотой скрывается секрет, который может ускользнуть от невооруженного глаза! Нью-Смирна-Бич — красивый пляж во Флориде с большими волнами, но он кишит акулами, которые убили множество людей.

Во Флориде в среднем происходит 29 нападений акул в год, а в 2017 году девять из этих нападений произошли на этом участке побережья. Нападения акул в последнее время стали реже, но Нью-Смирна-Бич по-прежнему остается одним из самых страшных пляжей в мире.

Остров Фрейзер/Кгари

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Вы когда-нибудь думали, что такое милое маленькое существо, как собака, может лишить вас жизни? Пляжи на острове Фрейзер в Австралии патрулируют собаки динго, которые, как известно, любят нападать на людей. Известно, что на острове обитают 25-30 стай динго.